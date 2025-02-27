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26 февраля, 22:32

Холодные отношения: Россия и США изучают возможности сотрудничества в Арктике

Bloomberg: Россия и США обсуждают экономическое сотрудничество в Арктике

Россия и США рассматривают Арктику как зону возможного экономического сотрудничества. Стороны обсуждают разведку природных ресурсов, включая энергоносители, и развитие торговых путей, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Американская сторона надеется, что сотрудничество в Арктике поможет ослабить связи между Россией и Китаем. Однако эксперты сомневаются в успехе таких планов, учитывая сближение Москвы и Пекина.

Переговоры по арктическому сотрудничеству пока находятся на ранней стадии, и их результаты остаются неопределёнными.

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Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия занимает безусловное лидерство в Арктическом регионе, и многие страны проявляют интерес к сотрудничеству в сфере строительства ледоколов. Однако, по мнению президента, это невозможно осуществить без использования современных материалов.

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Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Endovitskiy

Артём Гапоненко
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