Холодные отношения: Россия и США изучают возможности сотрудничества в Арктике

Россия и США рассматривают Арктику как зону возможного экономического сотрудничества. Стороны обсуждают разведку природных ресурсов, включая энергоносители, и развитие торговых путей, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Американская сторона надеется, что сотрудничество в Арктике поможет ослабить связи между Россией и Китаем. Однако эксперты сомневаются в успехе таких планов, учитывая сближение Москвы и Пекина.

Переговоры по арктическому сотрудничеству пока находятся на ранней стадии, и их результаты остаются неопределёнными.