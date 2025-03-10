Стало известно, какой козырь заготовил Пекин, чтобы победить США в торговой войне
РАСПП: У Китая может появиться ещё один козырь в торговой войне с США
Торговое противостояние между Китаем и США продолжает усиливаться. По данным РИА «Новости», с 4 марта 2025 года пошлины были увеличены до 20 процентов, всего через месяц после введения десятипроцентных тарифов. В США это решение обосновывают угрозой национальной безопасности, связанной с поступлением синтетических опиоидов, таких как фентанил.
Эксперты полагают, что США используют пошлины как инструмент для решения своих экономических проблем, включая растущий долг и его обслуживание. В ответ на эти меры китайские компании прекратили закупку американской древесины, ссылаясь на ее низкое качество.
«Эта мера была заранее подготовлена и активирована в ответ на действия США. Возможно, у Пекина есть еще несколько подобных козырей», — отметил в интервью председатель Российско-Азиатского Союза промышленников (РАСПП) Виталий Манкевич.
Кроме того, США ввели 25-процентные пошлины на импорт из Канады и Мексики, на что эти страны также угрожают ответными тарифами на американские товары. Некоторые эксперты предполагают, что такие меры могут обойтись Канаде и Мексике в 5% их ВВП. Тем не менее, существует вероятность, что США и Канада смогут достичь соглашения, которое смягчит условия по автомобильной продукции.
Опрошенные специалисты подчеркивают, что текущая ситуация не представляет серьезной угрозы для рынка. Аналитики отмечают, что президент, имея бизнес-опыт, будет тщательно взвешивать свои шаги перед введением новых ограничений.
Ранее Life.ru рассказал, что Европейский союз придумал новый ответный план на пошлины от Дональда Трампа. ЕС планирует ввести запрет на импорт сельхозпродукции из Америки, содержащей пестициды, которые запрещены.
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