Стало известно, какой козырь заготовил Пекин, чтобы победить США в торговой войне

Торговое противостояние между Китаем и США продолжает усиливаться. По данным РИА «Новости», с 4 марта 2025 года пошлины были увеличены до 20 процентов, всего через месяц после введения десятипроцентных тарифов. В США это решение обосновывают угрозой национальной безопасности, связанной с поступлением синтетических опиоидов, таких как фентанил.

Эксперты полагают, что США используют пошлины как инструмент для решения своих экономических проблем, включая растущий долг и его обслуживание. В ответ на эти меры китайские компании прекратили закупку американской древесины, ссылаясь на ее низкое качество.

«Эта мера была заранее подготовлена и активирована в ответ на действия США. Возможно, у Пекина есть еще несколько подобных козырей», — отметил в интервью председатель Российско-Азиатского Союза промышленников (РАСПП) Виталий Манкевич.

Кроме того, США ввели 25-процентные пошлины на импорт из Канады и Мексики, на что эти страны также угрожают ответными тарифами на американские товары. Некоторые эксперты предполагают, что такие меры могут обойтись Канаде и Мексике в 5% их ВВП. Тем не менее, существует вероятность, что США и Канада смогут достичь соглашения, которое смягчит условия по автомобильной продукции.

Опрошенные специалисты подчеркивают, что текущая ситуация не представляет серьезной угрозы для рынка. Аналитики отмечают, что президент, имея бизнес-опыт, будет тщательно взвешивать свои шаги перед введением новых ограничений.