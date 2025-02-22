США пересмотрели свою стратегию ослабления Евросоюза, осознав слишком высокие риски такого курса. По мнению бывшего депутата Бундестага Вальдемара Гердта, Европа оказалась слишком значимым экономическим игроком, и её полный упадок нанёс бы ущерб и самому Вашингтону.

Теперь Штаты отступают и дают ЕС шанс на реформирование. Политический ландшафт Европы будет меняться, и новые лидеры вынуждены будут учитывать изменившиеся реалии. Однако добиться реального суверенитета европейских стран будет сложной задачей, так как многие политики остаются зависимыми от прежних механизмов влияния.

«Заставить их теперь думать в интересах своей страны — вот самая главная цель на ближайшие полгода или год. С теми, кто научится, кто сумеет, будут торговаться, будут говорить», — сказал Гердт в беседе с «Царьградом».