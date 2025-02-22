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22 февраля, 04:26

Опасность слишком велика: США отказались от плана ослабления экономики Евросоюза

Экс-депутат Бундестага Гердт: Уничтожение экономики Европы навредит США

США пересмотрели свою стратегию ослабления Евросоюза, осознав слишком высокие риски такого курса. По мнению бывшего депутата Бундестага Вальдемара Гердта, Европа оказалась слишком значимым экономическим игроком, и её полный упадок нанёс бы ущерб и самому Вашингтону.

Теперь Штаты отступают и дают ЕС шанс на реформирование. Политический ландшафт Европы будет меняться, и новые лидеры вынуждены будут учитывать изменившиеся реалии. Однако добиться реального суверенитета европейских стран будет сложной задачей, так как многие политики остаются зависимыми от прежних механизмов влияния.

«Заставить их теперь думать в интересах своей страны — вот самая главная цель на ближайшие полгода или год. С теми, кто научится, кто сумеет, будут торговаться, будут говорить», — сказал Гердт в беседе с «Царьградом».

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Ранее Life.ru писал, что в Европе начали переживать, что трансатлантическому альянсу пришёл конец. По словам одного европейского дипломата, виноваты в этом исключительно президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп, которые якобы создали план по разрушению ЕС.

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Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Артём Гапоненко
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