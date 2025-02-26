Россия готова рассмотреть детали возможного экономического партнёрства с США в самых разных отраслях. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее президент России Владимир Путин предложил Соединённым Штатам рассмотреть возможность сотрудничества в сфере производства алюминия. Совместную работу можно реализовать на территории Сибири, а стоимость такого проекта обошлась бы инвесторам в 15 миллиардов долларов. По мнению политологов, подобный поворот может выбросить Украину на обочину международной повестки, тем более что Киев способен только стоять с протянутой рукой, а не заниматься экономическим развитием.