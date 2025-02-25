Россия готова развивать конструктивное и экономическое сотрудничество с Штатами, так как новая администрация демонстрирует упор на национальные интересы и прагматизм. Так, чрезвычайный и полномочный посланник Константин Долгов в беседе с Life.ru поддержал предложение президента Владимира Путина производить алюминий совместно с США.

«Абсолютно прав наш президент в своих заявлениях. Это может быть многоплановое взаимодействие — как в плане поставок сырья, так и в технологической, высокотехнологической сферах. Это совершенно нормально. Президент правильно заявил, что мы — одна из крупнейших экономик мира. США также одна из крупнейших экономик мира, первая или вторая по разным показателям. Конечно, от такого взаимодействия выиграет вся мировая экономика помимо наших стран», — подчеркнул он.

Долгов обратил внимание, что президент неслучайно сделал упор на необходимость укрепления доверия, которое было подорвано и сведено к нулю американцами в последние годы. Ведь экономическое взаимодействие требует определённого политического климата. И сейчас Москва и Вашингтон делают первые шаги по восстановлению этого доверия. Если эта динамика сохранится, то откроются перспективы для экономического сотрудничества.

«Антироссийские санкции не сработали. Они ударили по американскому бизнесу в том числе. Дмитриев (глава РФПИ. — Прим. Life.ru) абсолютно прав, когда назвал цифру — 300 миллиардов долларов, которые американские компании потеряли только на российском рынке. Это огромные потери. Конечно, в интересах обеих стран, а также всего мира развивать такое сотрудничество. Президент вчера сказал очень важную вещь. Это отражает весь его курс: приоритет российской экономики, российской промышленности, модернизации нашей экономики, которая должна быть обеспечена всем необходимым сырьём, включая редкие, редкоземельные металлы, алюминий и так далее. В этом смысл его народного курса: сначала всё, что нужно для страны, а потом уже возможность для развития экспорта», — добавил Долгов.

На этом фоне становится понятно, что киевский режим ничего никому не может предложить, потому что последние годы он ходит с протянутой рукой, не говоря уже о металлах. Собеседник Life.ru считает, что нынешние власти Украины обречены в силу своей антинародной сущности.

«Но сможет ли то, что останется от Украины в результате СВО, наладить какое-то конструктивное взаимодействие с международным сообществом, с США? Это зависит от самих украинцев в первую очередь. Для нас, для России, для Путина приоритет при любом развитии событий — максимально обеспечить наши национальные интересы. Это будет сделано, будь то в экономике, политике или сфере безопасности. Это прозвучало вчера — и это главное. В любом случае ни один килограмм алюминия или других минералов, ценного минерального сырья не уйдёт за рубеж, если в нём есть потребность внутри страны», — заключил он.