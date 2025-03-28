Трамп намерен шантажировать Украину с помощью поставок вооружений

Президент США Дональд Трамп не собирается предоставлять Украине вооружение и военную помощь, планируя использовать этот вопрос как средство давления на Киев. Об этом в интервью на YouTube-канале Judging Freedom заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

Он отметил, что Трамп может потребовать от Украины, например, прекратить боевые действия и провокации против России в обмен на военную поддержку.

«Трудно представить, что Трамп вновь обратится в Конгресс с просьбой о дополнительном вооружении для ВСУ. Я полагаю, он скажет украинцам, что не сможет обратиться к Конгрессу — не будет достаточно голосов, поэтому им лучше прекратить боевые действия, пока у них еще есть запасы оружия», — добавил эксперт.