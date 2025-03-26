Советник Трампа Уолтц взял на себя вину за журналиста в секретном чате

Советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц взял на себя вину за случай с добавлением журналиста в чат с американскими чиновниками, где обсуждались удары по йеменских хуситам. При этом он опроверг утверждения о том, что это произошло намеренно.

«Смотрите, я беру на себя полную ответственность. Я создал группу. Моя работа была в том, чтобы убедиться, что всё скоординировано», — пояснил Уолтц в интервью телеканалу Fox News.

По словам советника, представитель прессы в чате выдавал себя за другое лицо. Политик добавил, что уже обсудил произошедшее с Илоном Маском.