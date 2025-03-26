Советник Трампа Уолтц взял на себя вину за журналиста в секретном чате
Советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц взял на себя вину за случай с добавлением журналиста в чат с американскими чиновниками, где обсуждались удары по йеменских хуситам. При этом он опроверг утверждения о том, что это произошло намеренно.
«Смотрите, я беру на себя полную ответственность. Я создал группу. Моя работа была в том, чтобы убедиться, что всё скоординировано», — пояснил Уолтц в интервью телеканалу Fox News.
По словам советника, представитель прессы в чате выдавал себя за другое лицо. Политик добавил, что уже обсудил произошедшее с Илоном Маском.
«У нас есть лучшие технические умы, которые изучают, как это произошло», — подчеркнул он, ещё раз назвав ситуацию ошибкой.
Напомним, редактора The Atlantic Джеффри Голдберга случайно включили в секретный правительственный чат, где обсуждали удары по йеменским хуситам. Он получил приглашение от аккаунта, который принадлежал Майклу Уолтцу. Позже министр обороны Пит Хегсет отверг информацию о том, что в чате произошла утечка секретных данных. А миллиардер Илон Маск пошутил, что The Atlantic всё равно никто не дочитывает до второй страницы.
Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy