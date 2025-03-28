«Презирает Зеленского»: В США раскрыли настрой Трампа по спонсированию Киева

Президент США Дональд Трамп выдвинул строгие условия для сделки по полезным ископаемым с Украиной, проявляя презрение к Владимиру Зеленскому. Корреспондент The Times в Вашингтоне, Хью Томлинсон, отметил, что Трамп считает Украину слабой и недоволен значительными затратами предыдущей администрации Байдена на поддержку Киева. Он добавил, что подписание сделки в предложенном варианте будет унизительным для Украины.

«Трамп, убеждённый в слабости Украины, презирающий Зеленского и разгневанный миллиардами долларов помощи, предоставленной Киеву администрацией Байдена, вознамерился вернуть все эти деньги и не только», — говорится в статье.