«Презирает Зеленского»: В США раскрыли настрой Трампа по спонсированию Киева
The Times: Трамп осуждает помощь Украине от администрации Байдена
Президент США Дональд Трамп выдвинул строгие условия для сделки по полезным ископаемым с Украиной, проявляя презрение к Владимиру Зеленскому. Корреспондент The Times в Вашингтоне, Хью Томлинсон, отметил, что Трамп считает Украину слабой и недоволен значительными затратами предыдущей администрации Байдена на поддержку Киева. Он добавил, что подписание сделки в предложенном варианте будет унизительным для Украины.
«Трамп, убеждённый в слабости Украины, презирающий Зеленского и разгневанный миллиардами долларов помощи, предоставленной Киеву администрацией Байдена, вознамерился вернуть все эти деньги и не только», — говорится в статье.
Ранее в ВСУ признали, что для Трампа прежние границы Украины и её суверенитет потеряли свою актуальность. В этом контексте было отмечено, что «Будапештский меморандум», подписанный в 1994 году и гарантировавший независимость и суверенитет Украины со стороны США, России и Великобритании, больше не вызывает интереса у американского президента.
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