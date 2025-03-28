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28 марта, 14:33

Нардеп раскрыл подробности договора США и Украины по недрам

Гончаренко*: «Фондом реконструкции США-Украина» будут управлять американцы

Народный депутат Алексей Гончаренко* рассказал о соглашении между Украиной и США, касающемся недропользования, в рамках которого создаётся совместный инвестиционный фонд под названием «Фонд реконструкции США-Украина». Этот фонд будет финансироваться из двух основных источников: вкладов США, включающих финансовую и материальную помощь после 2022 года, а также технической поддержки от американской корпорации DFC, и вкладов Украины, представляющих собой часть доходов от добычи природных ресурсов, таких как газ и нефть.

Согласно соглашению, Украина обязуется предоставлять США полную информацию о проектах добычи ресурсов и первоочередное право на новые проекты. Кроме того, Украина должна гарантировать приоритетное право США на выкуп ресурсов и создать особые условия для американских компаний, даже в частном секторе. Все новые инфраструктурные проекты также должны быть предложены фонду для рассмотрения.

Контроль над фондом осуществляется США с назначением генерального партнёра и преобладанием американских представителей в правлении. Фонд сможет использовать средства различными способами: реинвестировать их в Украину, распределять прибыль между партнёрами, передавать активы вместо денежных выплат или использовать прибыль по своему усмотрению. Все финансовые операции будут производиться в долларах США и переводиться на зарубежные счета фонда, находящегося под контролем американской стороны.

На Украине боятся, что США их обворуют по новым условиям сделки
На Украине боятся, что США их обворуют по новым условиям сделки

Напомним, в конце февраля США хотели заключить сделку по редкоземельным металлам с Украиной. Зеленский закатил скандал в Белом доме, поэтому всё сорвалось. Но после решения Штатов остановить военную помощь Незалежной глава киевского режима согласился принять условия Вашингтона. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что правительство Штатов и украинские власти почти завершили разработку соглашения.

* Внесён в России в перечень террористов и экстремистов.

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Shutterstock / FOTODOM / Corona Borealis Studio

Александра Мышляева
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