Народный депутат Алексей Гончаренко* рассказал о соглашении между Украиной и США, касающемся недропользования, в рамках которого создаётся совместный инвестиционный фонд под названием «Фонд реконструкции США-Украина». Этот фонд будет финансироваться из двух основных источников: вкладов США, включающих финансовую и материальную помощь после 2022 года, а также технической поддержки от американской корпорации DFC, и вкладов Украины, представляющих собой часть доходов от добычи природных ресурсов, таких как газ и нефть.

Согласно соглашению, Украина обязуется предоставлять США полную информацию о проектах добычи ресурсов и первоочередное право на новые проекты. Кроме того, Украина должна гарантировать приоритетное право США на выкуп ресурсов и создать особые условия для американских компаний, даже в частном секторе. Все новые инфраструктурные проекты также должны быть предложены фонду для рассмотрения.

Контроль над фондом осуществляется США с назначением генерального партнёра и преобладанием американских представителей в правлении. Фонд сможет использовать средства различными способами: реинвестировать их в Украину, распределять прибыль между партнёрами, передавать активы вместо денежных выплат или использовать прибыль по своему усмотрению. Все финансовые операции будут производиться в долларах США и переводиться на зарубежные счета фонда, находящегося под контролем американской стороны.