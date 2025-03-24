Трамп: США и Украина скоро подпишут соглашение по редкоземельным элементам

Правительство США и украинские власти почти завершили разработку соглашения по редкоземельным элементам, его подписание ожидается в ближайшее время. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

«На самом деле министр финансов США Скотт [Бессент] сказал мне, что соглашение по редкоземельным элементам почти заключено. Они скоро его подпишут», — указал он.