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Регион
24 марта, 17:44

Трамп: США и Украина скоро подпишут соглашение по редкоземельным элементам

Правительство США и украинские власти почти завершили разработку соглашения по редкоземельным элементам, его подписание ожидается в ближайшее время. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

«На самом деле министр финансов США Скотт [Бессент] сказал мне, что соглашение по редкоземельным элементам почти заключено. Они скоро его подпишут», — указал он.

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Напомним, что в конце февраля США хотели заключить сделку по редкоземельным металлам с Украиной. Однако Зеленский знатно поскандалил в Белом доме, поэтому документ так и не был подписан. Однако после решения Штатов остановить военную помощь Незалежной глава киевского режима всё-таки решил пойти на поводу у хозяина Белого дома.

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Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Александра Мышляева
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