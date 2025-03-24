Трамп: США и Украина скоро подпишут соглашение по редкоземельным элементам
Правительство США и украинские власти почти завершили разработку соглашения по редкоземельным элементам, его подписание ожидается в ближайшее время. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.
«На самом деле министр финансов США Скотт [Бессент] сказал мне, что соглашение по редкоземельным элементам почти заключено. Они скоро его подпишут», — указал он.
Напомним, что в конце февраля США хотели заключить сделку по редкоземельным металлам с Украиной. Однако Зеленский знатно поскандалил в Белом доме, поэтому документ так и не был подписан. Однако после решения Штатов остановить военную помощь Незалежной глава киевского режима всё-таки решил пойти на поводу у хозяина Белого дома.
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