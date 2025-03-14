Стало известно, где находятся залежи редкоземельных металлов в России

На территории России находится огромное количество редкоземельных металлов (РЗМ), общий объём которых превышает 28 миллионов тонн. Об этом сообщает РБК со ссылкой на доклад Минприроды. Примечательно, что почти половина этих запасов (46%) сосредоточена в Мурманской области.

Редкоземельные металлы, состоящие из 17 элементов, находят широкое применение в высокотехнологических областях, таких как энергетика, микроэлектроника, военно-промышленный комплекс и медицина. Из них наиболее ценными являются легкие и средние, в частности неодим и празеодим, которые являются ключевыми для производства мощных магнитов, необходимых в электронной отрасли.

На сегодняшний день единственным активным месторождением, где добывается лопарит, является Ловозерское месторождение в Мурманской области. Переработка руды происходит на Соликамском магниевом заводе (СМЗ), принадлежащем госкорпорации «Росатом», однако этот процесс ограничен производством коллективного концентрата, который нуждается в дальнейшем разделении и переработке.

Разработка многообещающего Африкандского месторождения в настоящее время находится на стадии геологического обследования. Томторское месторождение в Якутии также обладает значительными запасами, но его освоению препятствуют удаленность, недостаток технологий переработки и логистические сложности.

Катугинское месторождение в Забайкалье также готово к разработке, однако требует создания дополнительных мощностей для разделения редкоземельных металлов.