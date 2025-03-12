Песков высказался о разработке редкоземельных металлов в Донбассе вместе с США

США и России есть что предложить друг другу в рамках экономического партнёрства, в том числе касательно разработки месторождений редкоземельных металлов. Однако пока такое сотрудничество не обсуждается, сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Президент Путин говорил о потенциальных возможностях для широкого взаимодействия и сотрудничества в области самых различных экономических проектов, в том числе и в упомянутой вами сфере», — отметил представитель Кремля.