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12 марта, 10:03

Песков высказался о разработке редкоземельных металлов в Донбассе вместе с США

Песков: США и РФ пока не обсуждают разработку редкоземельных металлов

США и России есть что предложить друг другу в рамках экономического партнёрства, в том числе касательно разработки месторождений редкоземельных металлов. Однако пока такое сотрудничество не обсуждается, сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Президент Путин говорил о потенциальных возможностях для широкого взаимодействия и сотрудничества в области самых различных экономических проектов, в том числе и в упомянутой вами сфере», — отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, возможности для такого сотрудничества действительно есть, но на данном этапе они не обсуждаются.

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В феврале глава государства отмечал, что РФ может вместе с США взяться за разработку недр Донбасса. Пока что вопрос встал на паузу, но зато такие вещи активно обсуждаются с Белоруссией. Ранее белорусский президент Лукашенко поручил правительству найти на территории страны редкоземельные металлы. Песков также сообщал, что Владимир Путин готов обговорить с союзником сотрудничество по их добыче.

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Shutterstock / FOTODOM / Corona Borealis Studio

Владимир Озеров
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