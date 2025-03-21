На Украине боятся, что США их обворуют по новым условиям сделки

Американские власти требуют от Киева расширенный доступ к энергоактивам Украины. Вашингтон хочет взять под собственный контроль АЭС на территории Незалежной. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на чиновников.

«Администрация Трампа добивается новых условий доступа США к критически важным минералам и энергетическим активам на Украине, расширяя свои экономические требования к Киеву», — приводит издание слова украинских чиновников.