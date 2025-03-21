На Украине боятся, что США их обворуют по новым условиям сделки
FT: США требуют новых условий доступа к ресурсам и энергоактивам на Украине
Американские власти требуют от Киева расширенный доступ к энергоактивам Украины. Вашингтон хочет взять под собственный контроль АЭС на территории Незалежной. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на чиновников.
«Администрация Трампа добивается новых условий доступа США к критически важным минералам и энергетическим активам на Украине, расширяя свои экономические требования к Киеву», — приводит издание слова украинских чиновников.
На Украине начали сильно переживать, что Штаты расширят свои требования таким образом, что это будет невыгодно для Киева. Пока что, новые условия не представлены.
Ранее Life.ru рассказывал, что Вашингтон намерен организовать «непрямые переговоры» между Россией и Украиной в Саудовской Аравии. Такие контакты, по замыслу американской стороны, должны прояснить условия обеих сторон для полного прекращения огня.Напомним, что президент Владимир Путин отдал приказ российским военным прекратить обстрелы украинских энергообъектов вечером 18 марта. Вскоре состоялся разговор Трампа уже с Зеленским, где тот согласился на прекращение ударов по энергоструктуре России. Но и это обещание тут же было нарушено в ходе массированной атаки украинских дронов на Саратовскую область.
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