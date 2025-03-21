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20 марта, 21:54

«Челночная дипломатия»: США хотят устроить России и Украине непрямые переговоры

Келлог заявил о планах США организовать непрямые переговоры России и Украины

Вашингтон намерен организовать «непрямые переговоры» между Россией и Украиной в Саудовской Аравии. Об этом сообщил спецпосланник президента США Кит Келлог в интервью журналисту Гленну Беку. Такие контакты, по замыслу американской стороны, должны прояснить условия обеих сторон для полного прекращения огня.

«Мы помещаем то, что называем техническими группами, в так называемые непрямые переговоры в Саудовской Аравии, где обе стороны приходят, их принимают в отдельных комнатах, и вы, по сути, говорите: «Хорошо, каковы ваши условия?». Вы поворачиваетесь к другой стороне: «Каковы ваши условия?» — пояснил Келлог.

Американская сторона планирует использовать так называемый формат «челночной дипломатии», уточнил спецпосланник. Он уверен, что это поможет сторонам найти точки соприкосновения и добиться прекращения огня, а это станет первым шагом к разрешению украинского конфликта.

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Shutterstock / FOTODOM / Rokas Tenys

Антон Голыбин
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