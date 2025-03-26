«Чхать на это хотел»: В ВСУ сделали неожиданное заявление о Трампе
Офицер ВСУ Ярославский: Трампу всё равно на суверенитет и прежние границы Украины
Командир разведывательного подразделения ВСУ Денис Ярославский заявил, что для президента США Дональда Трампа прежние границы Украины и её суверенитет утратили свою значимость. Он отметил, что «Будапештский меморандум», подписанный в 1994 году и обеспечивавший Незалежной независимость и суверенитет со стороны США, России и Великобритании, больше не представляет интереса для американского лидера.
«Что бы мы ни говорили про «Будапештский меморандум», чхать на это хотел Трамп. Он считает, что прошлое прошло, он ничего никому не должен», — сказал Ярославский в интервью украинским СМИ.
Офицер подчеркнул, что Украине необходимо будет приспособиться к изменившимся условиям международной политики, а не заниматься военными действиями «ещё 300 лет».
Напомним, что ранее спецпосланник президента США по Украине Стивен Уиткофф назвал новые регионы РФ «ключевой проблемой» украинского кризиса. По его словам, главным препятствием на пути к мирному урегулированию является статус этих территорий. Он признал, что регионы являются русскоязычными, и вспомнил о проведённых там референдумах, где местное население выразило желание вернуться в состав РФ.
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