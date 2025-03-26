Командир разведывательного подразделения ВСУ Денис Ярославский заявил, что для президента США Дональда Трампа прежние границы Украины и её суверенитет утратили свою значимость. Он отметил, что «Будапештский меморандум», подписанный в 1994 году и обеспечивавший Незалежной независимость и суверенитет со стороны США, России и Великобритании, больше не представляет интереса для американского лидера.

«Что бы мы ни говорили про «Будапештский меморандум», чхать на это хотел Трамп. Он считает, что прошлое прошло, он ничего никому не должен», — сказал Ярославский в интервью украинским СМИ.

Офицер подчеркнул, что Украине необходимо будет приспособиться к изменившимся условиям международной политики, а не заниматься военными действиями «ещё 300 лет».