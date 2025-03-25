По словам Зеленского, некоторая информация очень сильно совпадает с «месседжами Кремля». Главарь киевского режима также указал на то, что Уиткофф очень много времени провёл в диалоге с российским лидером Владимиром Путиным. Он надеялся, что их отношения будут ухудшаться, однако этого не произошло.