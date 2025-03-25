Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 марта, 19:08

Зеленский упрекнул команду Трампа в распространении российских нарративов

Зеленский выразил сожаление по поводу слов Уиткоффа о новых российских регионах

Владимир Зеленский отреагировал на слова спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа о новых российских регионах. Экс-комик выразил сожаление, что «некоторые голоса на высоком уровне распространяют российские нарративы».

По словам Зеленского, некоторая информация очень сильно совпадает с «месседжами Кремля». Главарь киевского режима также указал на то, что Уиткофф очень много времени провёл в диалоге с российским лидером Владимиром Путиным. Он надеялся, что их отношения будут ухудшаться, однако этого не произошло.

Украинский нардеп обиделся на Уиткоффа и решил наябедничать Трампу
Украинский нардеп обиделся на Уиткоффа и решил наябедничать Трампу

Напомним, что ранее Уиткофф назвал новые регионы РФ «ключевой проблемой» украинского кризиса. По словам спецпосланника Трампа, главным препятствием на пути к мирному урегулированию является статус этих территорий. Он признал, что регионы являются русскоязычными, и вспомнил о проведённых там референдумах, где местное население выразило желание вернуться в состав РФ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar