Зеленский упрекнул команду Трампа в распространении российских нарративов
Зеленский выразил сожаление по поводу слов Уиткоффа о новых российских регионах
Владимир Зеленский отреагировал на слова спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа о новых российских регионах. Экс-комик выразил сожаление, что «некоторые голоса на высоком уровне распространяют российские нарративы».
По словам Зеленского, некоторая информация очень сильно совпадает с «месседжами Кремля». Главарь киевского режима также указал на то, что Уиткофф очень много времени провёл в диалоге с российским лидером Владимиром Путиным. Он надеялся, что их отношения будут ухудшаться, однако этого не произошло.
Напомним, что ранее Уиткофф назвал новые регионы РФ «ключевой проблемой» украинского кризиса. По словам спецпосланника Трампа, главным препятствием на пути к мирному урегулированию является статус этих территорий. Он признал, что регионы являются русскоязычными, и вспомнил о проведённых там референдумах, где местное население выразило желание вернуться в состав РФ.
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