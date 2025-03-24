Украинский нардеп обиделся на Уиткоффа и решил наябедничать Трампу

Глава комитета Рады по внешней политике Александр Мережко назвал заявления специального посланника главы США Стивена Уиткоффа об Украине позорными и шокирующими. Соответствующее высказывание прозвучало в эфире «Радио Свобода»*.

«Честно говоря, это шокирующие заявления. Будем называть вещи своими именами — это просто шокирующие позорные заявления», — заявил он.

Также нардеп назвал Уиткоффа «поверхностным, наивным и непрофессиональным». И ещё призвал американского президента Дональда Трампа выразить несогласие с заявлениями его посланника, потому что они «идут вразрез с политикой Штатов».

В недавнем интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Уиткофф назвал статус новых российских регионов ключевой проблемой на пути к урегулированию конфликта на Украине. При этом эмиссар главы Штатов уточнил, что речь о территориях, где проживает русскоязычное население, выразившие желание вернуться в состав России в ходе проведённых референдумов.