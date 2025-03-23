Уиткофф: Жители ЕС начинают понимать, что Путин не собирается захватывать Европу
Президент России Владимир Путин не планирует захватывать Европу, ему начинают потихоньку верить жители Европейского союза. На данный момент со стороны США идёт работа лишь над тем, чтобы понять позиции Москвы и Киева для дальнейшего урегулирования конфликта. Об этом заявил спецпосланник главы США Стивен Уиткофф в интервью телеканалу Fox News.
«Я верю ему [Путину] на слово в этом вопросе. Полагаю, что и европейцы начинают приходить к тем же выводам», — сказал он.
Уиткофф объяснил, что сейчас приоритетной задачей является связаться с Россией и Украиной, понять их интересы и, тем самым, попытаться свести страны вместе. Такую задачу и выполняет администрация президента Америки Дональда Трампа.
Ранее Европа заявила, что ни при каких условиях не будет выполнять российские требования по урегулированию украинского конфликта. ЕС намерен увеличить финансирование оборонной промышленности, стремясь добиться большей независимости в процессе переговоров. Такие заявления сделал высокопоставленный представитель одной из ведущих стран Европы.
Shutterstock / FOTODOM / noamgalai