Спецпосланник Трампа одним заявлением «обнулил» русофобскую истерию Европы
Уиткофф заявил, что Россия с вероятностью 100% не планирует нападать на Европу
Российские власти не вынашивают планов по атаке европейских держав, заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. Вероятность ненападения он оценил как абсолютную.
«100%. Зачем им этого хотеть?» — задался вопросом Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону.
Ранее о русофобской истерии европейских политиков неоднократно высказывался и президент России Владимир Путин. Политик счёл абсолютным бредом заявления о якобы «планах» Москвы напасть на Европу.
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