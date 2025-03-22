Спецпосланник Трампа одним заявлением «обнулил» русофобскую истерию Европы

Российские власти не вынашивают планов по атаке европейских держав, заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. Вероятность ненападения он оценил как абсолютную.

«100%. Зачем им этого хотеть?» — задался вопросом Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону.