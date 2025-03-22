Разговор Путина и Трампа
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Регион
22 марта, 00:28

Спецпосланник Трампа одним заявлением «обнулил» русофобскую истерию Европы

Уиткофф заявил, что Россия с вероятностью 100% не планирует нападать на Европу

Российские власти не вынашивают планов по атаке европейских держав, заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. Вероятность ненападения он оценил как абсолютную.

«100%. Зачем им этого хотеть?» — задался вопросом Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону.

МИД: Россия не собирается атаковать НАТО
МИД: Россия не собирается атаковать НАТО

Ранее о русофобской истерии европейских политиков неоднократно высказывался и президент России Владимир Путин. Политик счёл абсолютным бредом заявления о якобы «планах» Москвы напасть на Европу.

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Life.ru / Kandinsky 3.0

Илья Пушкарев
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