"Абсолютный бред": Путин жёстко оценил домыслы о планах России "напасть на Европу"
Путин назвал абсолютным бредом домыслы о планах России напасть на Европу
Предположения западных политиков о том, что Россия якобы собирается напасть на Европу, являются абсолютным бредом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
По словам главы государства, этими домыслами сопровождается антироссийская пропагандистская кампания, в которой участвуют весьма высокопоставленные европейские деятели.
"Я много раз об этом говорил. Все мы понимаем, что это абсолютный бред", — подчеркнул Путин на встрече с руководством МИД РФ.
Тем временем страны НАТО продолжают повышать градус международной напряжённости, устраивая провокационные учения вблизи российских границ, в том числе и ядерные. В Европе уверены, что альянс не скрывает подготовки к прямому конфликту с РФ. Параллельно объединение ведёт тайную работу по организации диверсий на нашей территории.
Life.ru