"Абсолютный бред": Путин жёстко оценил домыслы о планах России "напасть на Европу"

Предположения западных политиков о том, что Россия якобы собирается напасть на Европу, являются абсолютным бредом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам главы государства, этими домыслами сопровождается антироссийская пропагандистская кампания, в которой участвуют весьма высокопоставленные европейские деятели.

"Я много раз об этом говорил. Все мы понимаем, что это абсолютный бред", — подчеркнул Путин на встрече с руководством МИД РФ.