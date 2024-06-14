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14 июня, 10:00

"Абсолютный бред": Путин жёстко оценил домыслы о планах России "напасть на Европу"

Путин назвал абсолютным бредом домыслы о планах России напасть на Европу

Предположения западных политиков о том, что Россия якобы собирается напасть на Европу, являются абсолютным бредом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам главы государства, этими домыслами сопровождается антироссийская пропагандистская кампания, в которой участвуют весьма высокопоставленные европейские деятели.

"Я много раз об этом говорил. Все мы понимаем, что это абсолютный бред", — подчеркнул Путин на встрече с руководством МИД РФ.

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Тем временем страны НАТО продолжают повышать градус международной напряжённости, устраивая провокационные учения вблизи российских границ, в том числе и ядерные. В Европе уверены, что альянс не скрывает подготовки к прямому конфликту с РФ. Параллельно объединение ведёт тайную работу по организации диверсий на нашей территории.

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Life.ru

Александр Юнашев
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