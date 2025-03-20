«Ни при каких обстоятельствах»: ЕС отказался выполнять условия России по Украине

Страны Европы твёрдо настаивают, что ни при каких обстоятельствах не согласятся выполнять требования России по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на высокопоставленного представителя одной из ведущих стран ЕС.

«Один высокопоставленный чиновник из другой крупной державы ЕС во вторник настойчиво утверждал, что европейские страны ни при каких обстоятельствах не выполнят условия (российского президента Владимира) Путина», — указано в статье.