«Ни при каких обстоятельствах»: ЕС отказался выполнять условия России по Украине
Bloomberg: Европа настаивает, что не согласится на условия России по Украине
Страны Европы твёрдо настаивают, что ни при каких обстоятельствах не согласятся выполнять требования России по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на высокопоставленного представителя одной из ведущих стран ЕС.
«Один высокопоставленный чиновник из другой крупной державы ЕС во вторник настойчиво утверждал, что европейские страны ни при каких обстоятельствах не выполнят условия (российского президента Владимира) Путина», — указано в статье.
Авторы материала добавили, что ЕС хочет нарастить расходы на оборонную промышленность, так как рассчитывает получить большую автономию в переговорном процессе.
Напомним, что 11 марта Киев заявил о готовности прекратить огонь на 30 суток по предложению США. Президент РФ Владимир Путин согласился на такой вариант, но задал несколько уточняющих вопросов. По его словам, такая сделка должна гарантировать прочный мир, поскольку ВСУ могли бы использовать это время, чтобы накопить оружия и набрать новых солдат. Позднее Зеленский выдвинул новое условие для перемирия на Украине. По его словам, для урегулирования кризиса необходимы проверка и контроль, которые как раз могут организовать США.
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