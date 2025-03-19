Разговор Путина и Трампа
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Регион
19 марта, 13:27

Зеленский выдвинул новое условие для перемирия на Украине

Зеленский, приняв предложение Трампа по перемирию, начал выдвигать свои условия

Владимир Зеленский заявил, что его не убеждает готовность российской стороны к прекращению огня, и подчеркнул, что необходимы проверка и контроль. Это высказывание прозвучало вскоре после телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, в котором обсуждалось урегулирование конфликта на Украине.

Зеленский: в частности, заявил, что «заверений и просто слов Путина о том, что он даёт приказ не бить по энергетике, недостаточно». Бывший комик настаивает на необходимости контроля, предлагая сделать главным субъектом этого процесса Соединённые Штаты.

«Если у нас будет такая договорённость, будет список объектов: гражданских объектов, энергетических объектов, инфраструктурных объектов. Его мы обязательно подготовим и передадим партнёрам. Если русские не будут бить по нашим объектам, мы точно не будем бить по их объектам», — сказал Зеленский в разговоре с журналистами.

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Напомним, что накануне прошёл телефонный разговор Владимира Путина с президентом США. Он длился около двух с половиной часов. Путин поддержал предложение собеседника о 30-дневном отказе от ударов по энергетической инфраструктуре. Сегодня Россия сама сбила свои беспилотники, направленные на энергоинфраструктуру Украины, продемонстрировав соблюдение достигнутых договорённостей. Однако украинская сторона в ночь 19 марта атаковала нефтебазу в Краснодарском крае. В Кремле назвали такие действия украинской стороны саботажем договорённостей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / OSCAR GONZALEZ FUENTES

Наталья Демьянова
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