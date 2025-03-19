Зеленский выдвинул новое условие для перемирия на Украине

Владимир Зеленский заявил, что его не убеждает готовность российской стороны к прекращению огня, и подчеркнул, что необходимы проверка и контроль. Это высказывание прозвучало вскоре после телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, в котором обсуждалось урегулирование конфликта на Украине.

Зеленский: в частности, заявил, что «заверений и просто слов Путина о том, что он даёт приказ не бить по энергетике, недостаточно». Бывший комик настаивает на необходимости контроля, предлагая сделать главным субъектом этого процесса Соединённые Штаты.