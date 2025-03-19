«Посмотрим, что они сделают»: Медведев усомнился в готовности Киева соблюдать договорённости
Медведев: Киеву нельзя доверять в вопросе прекращения огня по энергообъектам
США должны провести работу, чтобы Киев прекратил удары по российским энергообъектам. Украина обязана соблюдать договорённости по прекращению огня. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Да, верить [Киеву] нельзя в этом смысле. <...> Самое главное, чтобы американцы провели работу, которую они должны провести. Посмотрим, что они сделают», — сказал Медведев.
Напомним, что накануне прошёл телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом США. Он длился около двух с половиной часов. Путин поддержал предложение собеседника о 30-дневном отказе от ударов по энергетической инфраструктуре. Сегодня Россия сама сбила свои беспилотники, направленные на энергоинфраструктуру Украины, продемонстрировав соблюдение достигнутых договорённостей. Однако украинская сторона в ночь 19 марта атаковала нефтебазу в Краснодарском крае. В Кремле назвали такие действия украинской стороны саботажем договорённостей.
Life.ru