«Посмотрим, что они сделают»: Медведев усомнился в готовности Киева соблюдать договорённости

США должны провести работу, чтобы Киев прекратил удары по российским энергообъектам. Украина обязана соблюдать договорённости по прекращению огня. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Да, верить [Киеву] нельзя в этом смысле. <...> Самое главное, чтобы американцы провели работу, которую они должны провести. Посмотрим, что они сделают», — сказал Медведев.