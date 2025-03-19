Песков: От Киева нет взаимности по ненанесению ударов по объектам энергетики

В Кремль не наблюдают со стороны киевского режима никаких взаимных шагов в рамках 30-дневного прекращения огня, касающегося энергетической инфраструктуры. Об этом заявил журналистам в среду, 19 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«К сожалению, видим, что пока со стороны киевского режима взаимности нет. Были попытки нанесения ударов по нашим объектам энергетической инфраструктуры, вы знаете об этом», — добавил Песков.