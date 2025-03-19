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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
19 марта, 10:52

Песков: От Киева нет взаимности по ненанесению ударов по объектам энергетики

В Кремль не наблюдают со стороны киевского режима никаких взаимных шагов в рамках 30-дневного прекращения огня, касающегося энергетической инфраструктуры. Об этом заявил журналистам в среду, 19 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«К сожалению, видим, что пока со стороны киевского режима взаимности нет. Были попытки нанесения ударов по нашим объектам энергетической инфраструктуры, вы знаете об этом», — добавил Песков.

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Напомним, что накануне прошли телефонные переговоры между Владимиром Путиным и президентом США, которые длились около двух с половиной часов. Москва и Вашингтон договорились о совместной работе по нормализации двусторонних отношений. Кроме того, Путин одобрил предложение собеседника о 30-дневном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. Но Киев тут же атаковал объект на Кубани тремя беспилотниками.

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Life.ru

Марина Фещенко
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