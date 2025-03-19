Песков: От Киева нет взаимности по ненанесению ударов по объектам энергетики
В Кремль не наблюдают со стороны киевского режима никаких взаимных шагов в рамках 30-дневного прекращения огня, касающегося энергетической инфраструктуры. Об этом заявил журналистам в среду, 19 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«К сожалению, видим, что пока со стороны киевского режима взаимности нет. Были попытки нанесения ударов по нашим объектам энергетической инфраструктуры, вы знаете об этом», — добавил Песков.
Напомним, что накануне прошли телефонные переговоры между Владимиром Путиным и президентом США, которые длились около двух с половиной часов. Москва и Вашингтон договорились о совместной работе по нормализации двусторонних отношений. Кроме того, Путин одобрил предложение собеседника о 30-дневном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. Но Киев тут же атаковал объект на Кубани тремя беспилотниками.
Life.ru