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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
22 марта, 04:46

Уиткофф назвал новые российские регионы «ключевой проблемой» украинского кризиса

Главным препятствием на пути к мирному урегулированию ситуации на Украине является статус новых российских регионов, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Этот вопрос политик обсудил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Я думаю, что самой большой проблемой в этом конфликте являются так называемые четыре региона: Донбасс, Крым, вы знаете названия — Луганск и ещё два других», — отметил Уиткофф.

Спецпосланник признал, что эти регионы являются русскоязычными. Также он вспомнил о проведённых там референдумах, где местное население выразило желание вернуться в состав России.

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Ранее Уиткофф заявил, что полный запрет на ведение боевых действий в акватории Чёрного моря может быть объявлен в течение семи дней. Лишь обсуждение некоторых деталей отделяет Москву и Вашингтон от моратория на бои в этом районе.

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Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Антон Голыбин
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