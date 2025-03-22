Главным препятствием на пути к мирному урегулированию ситуации на Украине является статус новых российских регионов, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Этот вопрос политик обсудил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Я думаю, что самой большой проблемой в этом конфликте являются так называемые четыре региона: Донбасс, Крым, вы знаете названия — Луганск и ещё два других», — отметил Уиткофф.

Спецпосланник признал, что эти регионы являются русскоязычными. Также он вспомнил о проведённых там референдумах, где местное население выразило желание вернуться в состав России.