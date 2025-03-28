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Регион
28 марта, 02:38

Власти Украины вычеркнули корабли ВМФ России из сделки о перемирии в Чёрном море

МИД Украины: Перемирие в Чёрном море не касается военных судов России

Соглашение о временном прекращении огня в Чёрном море распространяется только на гражданские суда и не запрещает ВСУ наносить удары по кораблям Военно-морского флота России. Об этом сообщил представитель МИД Украины Георгий Тихий.

«Эта договорённость не распространяется на российские военные корабли», — заявил дипломат на брифинге.

По его словам, перемещение кораблей ВМФ РФ за пределы восточной части Чёрного моря будет расцениваться как угроза нацбезопасности Незалежной. В этом случае Украина будет иметь право на «самозащиту».

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Напомним, что в ходе недавних переговоров в Эр-Рияде рабочие группы России и США договорились обеспечить безопасное судоходство в Чёрном море. Сделка подразумевает исключение применения силы в акватории и запрет на использование коммерческих судов в военных целях.

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Shutterstock / FOTODOM / Ya_Sveta

Тимур Хингеев
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