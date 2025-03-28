Власти Украины вычеркнули корабли ВМФ России из сделки о перемирии в Чёрном море

Соглашение о временном прекращении огня в Чёрном море распространяется только на гражданские суда и не запрещает ВСУ наносить удары по кораблям Военно-морского флота России. Об этом сообщил представитель МИД Украины Георгий Тихий.

«Эта договорённость не распространяется на российские военные корабли», — заявил дипломат на брифинге.

По его словам, перемещение кораблей ВМФ РФ за пределы восточной части Чёрного моря будет расцениваться как угроза нацбезопасности Незалежной. В этом случае Украина будет иметь право на «самозащиту».