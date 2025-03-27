Рубио: Россия потребовала отменить ряд санкций ЕС для моратория в Чёрном море
Одним из условий, выдвинутых российскими делегатами в Саудовской Аравии при обсуждении моратория на удары в Чёрном море, стало снятие европейских санкций с ряда организаций. Соответствующее заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио.
«Некоторые из этих условий включают санкции, которые не являются нашими. Они относятся к Европейскому союзу», — подчеркнул американский дипломат в ходе визита на Ямайку.
А между тем ЕС исключил возможность отмены санкций против Россельхозбанка ради возобновления Черноморской инициативы. Брюссель намерен продолжать экономическое давление на Москву, пока она не отзовёт войска с Украины.
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