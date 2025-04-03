Трамп ввёл режим чрезвычайного положения в США
Трамп ввёл чрезвычайное положение в США из-за угрожающего торгового дисбаланса
Президент США Дональд Трамп ввёл режим чрезвычайного положения в Америке из-за торгового дисбаланса. В заявлении Белого дома сообщается, что постоянный дефицит стал причиной опустошения производственной базы в стране и привёл к зависимости военно-промышленного комплекса от иностранных конкурентов.
«Сегодня президент США объявил, что внешнеторговая и экономическая политика привела к чрезвычайной ситуации в стране, и его указ вводит ответные пошлины, чтобы укрепить международное экономическое положение Соединённых Штатов и защитить американских рабочих», — говорится в коммюнике.
По мнению Трампа, в торговых отношениях между США и другими государствами отсутствует взаимность. Он также отметил, что эти отношения стали значительно несбалансированными, особенно в последние годы.
Напомним, что 2 апреля Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин, назвав этот день ключевым в истории Америки и предвещая «эпоху процветания» для США. В списке стран, на которые распространяется дополнительная пошлина, России и Белоруссии нет, однако Украина оказалась среди них.
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