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3 апреля, 07:23

Трамп ввёл режим чрезвычайного положения в США

Трамп ввёл чрезвычайное положение в США из-за угрожающего торгового дисбаланса

Президент США Дональд Трамп ввёл режим чрезвычайного положения в Америке из-за торгового дисбаланса. В заявлении Белого дома сообщается, что постоянный дефицит стал причиной опустошения производственной базы в стране и привёл к зависимости военно-промышленного комплекса от иностранных конкурентов.

«Сегодня президент США объявил, что внешнеторговая и экономическая политика привела к чрезвычайной ситуации в стране, и его указ вводит ответные пошлины, чтобы укрепить международное экономическое положение Соединённых Штатов и защитить американских рабочих», — говорится в коммюнике.

По мнению Трампа, в торговых отношениях между США и другими государствами отсутствует взаимность. Он также отметил, что эти отношения стали значительно несбалансированными, особенно в последние годы.

США с 3 апреля вводят таможенные пошлины на импорт автомобилей в размере 25%
США с 3 апреля вводят таможенные пошлины на импорт автомобилей в размере 25%

Напомним, что 2 апреля Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин, назвав этот день ключевым в истории Америки и предвещая «эпоху процветания» для США. В списке стран, на которые распространяется дополнительная пошлина, России и Белоруссии нет, однако Украина оказалась среди них.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Andrew Harnik

Наталья Афонина
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