Трамп ввёл режим чрезвычайного положения в США

Президент США Дональд Трамп ввёл режим чрезвычайного положения в Америке из-за торгового дисбаланса. В заявлении Белого дома сообщается, что постоянный дефицит стал причиной опустошения производственной базы в стране и привёл к зависимости военно-промышленного комплекса от иностранных конкурентов.

«Сегодня президент США объявил, что внешнеторговая и экономическая политика привела к чрезвычайной ситуации в стране, и его указ вводит ответные пошлины, чтобы укрепить международное экономическое положение Соединённых Штатов и защитить американских рабочих», — говорится в коммюнике.