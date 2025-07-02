Трамп раскрыл, как использует ту саму «комнату Левински» в Белом доме

Дональд Трамп провёл для республиканских сенаторов экскурсию по Белому дому и показал им ту самую комнату рядом с Овальным кабинетом, в которой, по его словам, экс-президент Билл Клинтон встречался со стажёркой Моникой Левински. Об этом NBC сообщил один из участников визита. Сейчас, по словам сенатора, Трамп использует помещение как склад для одежды и сувениров с символикой MAGA («Сделаем Америку снова великой»), которыми он охотно делится с гостями.

В 1998–1999 годах в США разгорелся один из самых громких политических скандалов в истории страны — поводом стал роман тогдашнего президента Билла Клинтона с 22-летней стажёркой Белого дома Моникой Левински. В ходе расследования выяснилось, что глава государства дал под присягой ложные показания, отрицая интимную связь с Левински, что стало основанием для обвинений в лжесвидетельствовании и воспрепятствовании правосудию. Палата представителей, контролируемая республиканцами, инициировала процедуру импичмента, и в декабре 1998 года вынесла Клинтону официальное обвинение. Однако Сенат, где для отстранения от должности требовалось квалифицированное большинство, оправдал президента по обоим пунктам, и Клинтон сохранил свой пост.

Несмотря на тяжелый репутационный удар, он завершил второй срок на волне высокой поддержки со стороны избирателей.