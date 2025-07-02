Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 июля, 13:26

Трамп раскрыл, как использует ту саму «комнату Левински» в Белом доме

NBC: Трамп показал сенаторами комнату, где Клинтон встречался с Моникой Левински

Обложка © ТАСС / АР

Обложка © ТАСС / АР

Дональд Трамп провёл для республиканских сенаторов экскурсию по Белому дому и показал им ту самую комнату рядом с Овальным кабинетом, в которой, по его словам, экс-президент Билл Клинтон встречался со стажёркой Моникой Левински. Об этом NBC сообщил один из участников визита. Сейчас, по словам сенатора, Трамп использует помещение как склад для одежды и сувениров с символикой MAGA («Сделаем Америку снова великой»), которыми он охотно делится с гостями.

Лицо с субтитрами: Лисовец раскрыл секрет любви россиян к Мелании Трамп
Лицо с субтитрами: Лисовец раскрыл секрет любви россиян к Мелании Трамп

В 1998–1999 годах в США разгорелся один из самых громких политических скандалов в истории страны — поводом стал роман тогдашнего президента Билла Клинтона с 22-летней стажёркой Белого дома Моникой Левински. В ходе расследования выяснилось, что глава государства дал под присягой ложные показания, отрицая интимную связь с Левински, что стало основанием для обвинений в лжесвидетельствовании и воспрепятствовании правосудию. Палата представителей, контролируемая республиканцами, инициировала процедуру импичмента, и в декабре 1998 года вынесла Клинтону официальное обвинение. Однако Сенат, где для отстранения от должности требовалось квалифицированное большинство, оправдал президента по обоим пунктам, и Клинтон сохранил свой пост.

Несмотря на тяжелый репутационный удар, он завершил второй срок на волне высокой поддержки со стороны избирателей.

Шесть звёздных мужей, которые погорели на измене, но сохранили брак
Шесть звёздных мужей, которые погорели на измене, но сохранили брак

Сейчас Моника Левински активно занимается общественной деятельностью, журналистикой и продюсированием. Она выступает с лекциями, сотрудничает с организациями, поддерживающими жертв травли, и является стратегическим советником инициативы Bystander Revolution. В 2021 году Левински стала исполнительным продюсером документального фильма 15 Minutes of Shame, посвящённого культуре отмены и публичного позора, а в 2025-м запустила авторский подкаст Reclaiming with Monica Lewinsky, где обсуждает темы личной идентичности, травмы и возвращения к себе.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Билл Клинтон
  • США
  • Интересное
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar