Лицо с субтитрами: Лисовец раскрыл секрет любви россиян к Мелании Трамп
Влад Лисовец: Россиянки любят Меланию Трамп, так как видят в ней себя
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Ухоженная, собранная, волевая и просто красивая — такой россияне видят первую леди США Меланию Трамп. Почему супруга Дональда Трампа так нравится нам — в беседе с Life.ru объяснил эксперт моды, стилист Владислав Лисовец.
Напомним, что 19 мая между президентами России и США состоялся двухчасовой телефонный разговор. Помимо политики в беседе речь зашла и о Мелании Трамп. Владимир Путин рассказал американскому коллеге, что его супруга очень нравится россиянам. Эти слова вызвали живую реакцию хозяина Белого дома.
По мнению Лисовца, Мелания Трамп так близка россиянам по нескольким причинам. Во-первых, она всегда ухоженна. Она олицетворение разбогатевшей, но сдержанной дамы, какой мечтают стать многие.
Если бы женщина разбогатела, она обязательно выглядела бы так же: всё отпаренное, всё холёное, всё идеальное, не экспериментирующее с модой. Больше обращается к классике, солидная, собранная, с красивыми сумками.
Во-вторых, Мелания Трамп очень волевая, деловая, с характером. Да, возможно, она редко улыбается, как и многие славянки (Мелания родом из города Ново-Место, Словения). Но это-то нам и близко — россияне тоже не привыкли раздаривать улыбки направо и налево каждому встречному.
Мы уважаем таких людей. Она очень похожа на большинство женщин, которые не особо улыбчивые. Она очень похожа на нас, это наше выражение лица. Мы очень редко улыбаемся, мы всегда на надрыве чуть-чуть. Вот в ней это есть — она всегда на дерзости, на решительности. Это очень похоже на российскую женщину. И российские дамы, я думаю, видят в ней себя отчасти.
Плюс, что бы ни говорили, Мелания Трамп — красивая женщина, но не раздражающая. В ней нет пошлости, вульгарности и «откровенного секса», рафинированности и «конфетности», подчёркивает Лисовец.