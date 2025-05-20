Лицо с субтитрами: Лисовец раскрыл секрет любви россиян к Мелании Трамп

Мы уважаем таких людей. Она очень похожа на большинство женщин, которые не особо улыбчивые. Она очень похожа на нас, это наше выражение лица. Мы очень редко улыбаемся, мы всегда на надрыве чуть-чуть. Вот в ней это есть — она всегда на дерзости, на решительности. Это очень похоже на российскую женщину. И российские дамы, я думаю, видят в ней себя отчасти.