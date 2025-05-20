«Меланию тут любят больше»: Трамп приревновал жену к россиянам после разговора с Путиным
Трамп рассказал о добрых словах Путина в адрес первой леди США
Дональд и Мелания Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Слова президента РФ Владимира Путина о большом почтении россиян к первой леди США Мелании Трамп вызвали у хозяина Белого Дома неподдельное чувство ревности. Об этом Дональд Трамп рассказал журналистам во время мероприятия в Розовом саду Белого дома, где он выступал на церемонии подписания законопроекта.
Дональд Трамп приревновал свою жену Меланию к россиянам. Видео © C-SPAN
Во время вчерашнего телефонного разговора глава российского государства сделал комплимент супруге американского лидера, отметив её целеустремлённость и преданность родине. Также Путин отметил, что первую леди США очень уважают в РФ, после чего американский президент решил поинтересоваться, а как же россияне относятся к нему.
«Я спросил: «А как насчёт меня?» Мне ответили: «Нет-нет, Меланию тут любят больше», — рассказал американский президент, рассмешив присутствующих.
Напомним, что 19 мая между президентами России и США состоялся двухчасовой телефонный разговор. Путин охарактеризовал эту беседу как «содержательную и интересную». Позднее глава Белого дома выразил убеждённость в заинтересованности лидера России в достижении мира на территории Украины. Также он назвал Путина «приятным джентльменом».