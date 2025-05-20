«Меланию тут любят больше»: Трамп приревновал жену к россиянам после разговора с Путиным

Слова президента РФ Владимира Путина о большом почтении россиян к первой леди США Мелании Трамп вызвали у хозяина Белого Дома неподдельное чувство ревности. Об этом Дональд Трамп рассказал журналистам во время мероприятия в Розовом саду Белого дома, где он выступал на церемонии подписания законопроекта.

Во время вчерашнего телефонного разговора глава российского государства сделал комплимент супруге американского лидера, отметив её целеустремлённость и преданность родине. Также Путин отметил, что первую леди США очень уважают в РФ, после чего американский президент решил поинтересоваться, а как же россияне относятся к нему.