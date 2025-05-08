На Западе объяснили, почему Трамп взял на себя обязанности первой леди

Первая леди Мелания Трамп нечасто проводит время в Белом доме, а её традиционные обязанности выполняет сам американский президент Дональд Трамп. Как сообщает New York Times со ссылкой на источники, супруга лидера США опасается за свою безопасность.

«Она провела в Белом доме менее 14 дней с момента инаугурации своего мужа 108 дней назад. Другие говорят, что и это щедрая оценка», — сказано в материале.

Собеседники газеты поясняют, что супругу президента сильно испугали покушения на Трампа, особенно учитывая то, что она и до этого много лет беспокоилась о безопасности их семьи.