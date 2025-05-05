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5 мая, 00:58

Белый Дом опубликовал изображение Трампа в образе джедая из «Звёздных войн»

Белый Дом опубликовал изображение Трампа в образе джедая. Обложка © Х / The White House

Белый Дом опубликовал изображение Трампа в образе джедая. Обложка © Х / The White House

Белый Дом опубликовал необычный пост по случаю дня «Звёздных войн», который отмечается поклонниками франшизы 4 мая. В публикации содержалось изображение президента США Дональда Трампа, стилизованное под персонажа культовой киносаги. Судя по характерным деталям, картинка была создана с использованием ИИ.

Особое внимание привлекло то, что хотя Трамп изображён в одеянии джедая — представителя «светлой стороны силы», в его руках находился красный световой меч, традиционно ассоциирующийся с ситхами — носителями «тёмной стороны». В сопроводительном тексте администрация поздравила всех с праздником, включая так называемых «радикальных левых безумцев».

«Счастливого 4 мая всем, включая радикальных левых безумцев, которые так упорно борются за то, чтобы вернуть в нашу Галактику лордов ситхов, убийц, наркобаронов, опасных заключённых и известных членов банды MS-13. Вы не повстанцы — вы Империя», — говорится в сообщении Белого дома.

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Данная публикация появилась на фоне недавнего заявления Трампа о потенциальной возможности направления американских войск в Гренландию, которое президент обосновал стратегической важностью острова для национальной безопасности США. Однако республиканец не исключает, что контроль над островом будет достигнут без военного вмешательства.

Артём Гапоненко
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