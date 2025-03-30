Трамп выразил полную уверенность в том, что Гренландия станет частью США

Президент США Дональд Трамп заявил, что полностью уверен в том, что Гренландия станет частью Соединённых Штатов. В интервью NBC News он выразил убеждённость, что этот процесс может пройти мирным путём, но подчеркнул, что все возможные варианты остаются на повестке.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс 28 марта вместе с супругой посетил американскую военную базу Питуффик в Гренландии. По его словам, Вашингтон не намерен увеличивать военное присутствие на острове или применять силу.