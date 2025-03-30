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30 марта, 04:32

Трамп выразил полную уверенность в том, что Гренландия станет частью США

Президент США Дональд Трамп заявил, что полностью уверен в том, что Гренландия станет частью Соединённых Штатов. В интервью NBC News он выразил убеждённость, что этот процесс может пройти мирным путём, но подчеркнул, что все возможные варианты остаются на повестке.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс 28 марта вместе с супругой посетил американскую военную базу Питуффик в Гренландии. По его словам, Вашингтон не намерен увеличивать военное присутствие на острове или применять силу.

Трамп опубликовал ролик о защите Гренландии от агрессии России и Китая
Трамп опубликовал ролик о защите Гренландии от агрессии России и Китая

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал инициативу Трампа, отметив, что это не просто экстравагантное заявление, а серьёзный политический вопрос. По его словам, подобные планы у США появились ещё в 1860 годы.

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flickr / Trump White House Archived

Артём Гапоненко
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