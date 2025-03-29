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Регион
29 марта, 04:18

Трамп опубликовал ролик о защите Гренландии от агрессии России и Китая

Кадр из видео Трампа об аннексии Гренландии. Обложка © X / realDonaldTrump

Кадр из видео Трампа об аннексии Гренландии. Обложка © X / realDonaldTrump

Президент США Дональд Трамп выпустил видеоролик с рассказом об угрозах, с которыми сталкивается Гренландия. По мнению американской стороны, исходят они от России и Китая.

«Сегодня Гренландии угрожают новые вызовы — от российской агрессии до китайской экспансии. Сейчас время встать вместе ради мира, безопасности, будущего. Америка на стороне Гренландии»,говорит Трамп в одном из эпизодов.

Фрагмент видео Трампа о защите Гренландии от России и Китая. Видео © X / realDonaldTrump

Видеоролик в основном посвящён дружбе между народами США и Гренландии. Он напоминает о том, как американцы и гренландцы вместе защищали остров от нападений нацистов во время Второй мировой войны. Публикация произошла после поездки вице-президента Джей Ди Вэнса на остров и выступления на американской космической базе Питуффик. Там он заявил, что Гренландии будет лучше под защитой Соединённых Штатов, однако Вашингтон не отрицает право жителей острова на самоопределение и предлагает партнёрство.

Трамп словами «это произойдёт» оценил возможность аннексии Гренландии Штатами
Трамп словами «это произойдёт» оценил возможность аннексии Гренландии Штатами

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал идею Трампа о присоединении Гренландии к США. Российский лидер отметил, что это не просто «экстравагантные разговоры» новой американской администрации.

Лия Мурадьян
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