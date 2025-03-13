Трамп словами «это произойдёт» оценил возможность аннексии Гренландии Штатами

Президент США Дональд Трамп допустил возможность силового присоединения Гренландии, находящейся в составе Дании на правах автономии. Этот остров очень важен для Вашингтона в контексте обеспечения безопасности, добавил он во время беседы с генсеком НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете.

«Да, я думаю, это произойдёт», — ответил политик на вопрос прессы о «потенциальной аннексии» острова.

Также глава Белого дома допустил, что Североатлантический альянс поддержит Вашингтон в этом вопросе.