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13 марта, 19:39

Трамп словами «это произойдёт» оценил возможность аннексии Гренландии Штатами

Марк Рютте и Дональд Трамп. Обложка © X / The White House

Марк Рютте и Дональд Трамп. Обложка © X / The White House

Президент США Дональд Трамп допустил возможность силового присоединения Гренландии, находящейся в составе Дании на правах автономии. Этот остров очень важен для Вашингтона в контексте обеспечения безопасности, добавил он во время беседы с генсеком НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете.

«Да, я думаю, это произойдёт», — ответил политик на вопрос прессы о «потенциальной аннексии» острова.

Также глава Белого дома допустил, что Североатлантический альянс поддержит Вашингтон в этом вопросе.

«Я сижу рядом с человеком, который может сыграть ключевую роль», — заявил Трамп.

Явка на парламентских выборах в Гренландии составила 70,9%
Явка на парламентских выборах в Гренландии составила 70,9%

Напомним, хозяин Белого дома начал «прицениваться» к Гренландии ещё до начала второго президентского срока. В январе он даже предпринимал попытку обсудить покупку острова с премьером Дании. А недавно республиканец вновь пообещал «так или иначе» присоединить остров к Штатам.

Тимур Хингеев
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