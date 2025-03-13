Трамп словами «это произойдёт» оценил возможность аннексии Гренландии Штатами
Марк Рютте и Дональд Трамп. Обложка © X / The White House
Президент США Дональд Трамп допустил возможность силового присоединения Гренландии, находящейся в составе Дании на правах автономии. Этот остров очень важен для Вашингтона в контексте обеспечения безопасности, добавил он во время беседы с генсеком НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете.
«Да, я думаю, это произойдёт», — ответил политик на вопрос прессы о «потенциальной аннексии» острова.
Также глава Белого дома допустил, что Североатлантический альянс поддержит Вашингтон в этом вопросе.
«Я сижу рядом с человеком, который может сыграть ключевую роль», — заявил Трамп.
Напомним, хозяин Белого дома начал «прицениваться» к Гренландии ещё до начала второго президентского срока. В январе он даже предпринимал попытку обсудить покупку острова с премьером Дании. А недавно республиканец вновь пообещал «так или иначе» присоединить остров к Штатам.