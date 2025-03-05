Трамп обещал «так или иначе» присоединить Гренландию к США

Америка поддержит народ Гренландии, если он изъявит желание присоединиться к США. При любом раскладе Вашингтон получит желаемое, заявил глава Белого дома Дональд Трамп в ходе обращения к Конгрессу.

«Мы полностью поддерживаем право народа Гренландии определить своё будущее, и если они захотят, мы с радостью примем их в состав США. Мы работаем со всеми сторонами, чтобы добиться этого, потому что Гренландия важна не только для национальной, но и для международной безопасности», — подчеркнул американский лидер.

Гренландия представляет для Америки стратегическую важность, поэтому Вашингтон готов вкладывать деньги в её развитие. Трамп утверждает, что США «так или иначе» присоединят к себе страну, обеспечат её безопасность и сделают её жителей куда богаче, чем они есть сейчас.