Трамп обещал «так или иначе» присоединить Гренландию к США
Америка поддержит народ Гренландии, если он изъявит желание присоединиться к США. При любом раскладе Вашингтон получит желаемое, заявил глава Белого дома Дональд Трамп в ходе обращения к Конгрессу.
«Мы полностью поддерживаем право народа Гренландии определить своё будущее, и если они захотят, мы с радостью примем их в состав США. Мы работаем со всеми сторонами, чтобы добиться этого, потому что Гренландия важна не только для национальной, но и для международной безопасности», — подчеркнул американский лидер.
Гренландия представляет для Америки стратегическую важность, поэтому Вашингтон готов вкладывать деньги в её развитие. Трамп утверждает, что США «так или иначе» присоединят к себе страну, обеспечат её безопасность и сделают её жителей куда богаче, чем они есть сейчас.
«Вместе поднимем этот регион на высоты, о которых вы даже не мечтали», — пообещал глава Белого дома.
Напомним, что Дональд Трамп начал присматриваться к Гренландии ещё до начала второго президентского срока. В январе он попытался даже обсудить покупку острова с датским премьером Фредериксен, но ей такая идея совсем не понравилась. Президент США от этого уверенности не растерял, заявив, что его страна в итоге «заберёт своё». В МИД Дании по-прежнему утверждают, что Вашингтон не получит ни пяди гренландской земли.
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