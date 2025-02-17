Лавров шуткой про Гренландию ответил журналисту CNN на вопрос об уступках
Сергей Лавров. Обложка © Life.ru
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пошутил про желание президента США Дональда Трампа присоединить Гренландию в ответ на слова журналиста о необходимых территориальных уступках в решении украинского конфликта. Он задал ироничный вопрос в беседе с корреспондентом CNN.
«Вы про Данию с Гренландией?» — шуточно уточнил дипломат на вопрос об уступках.
Напомним, ранее Трамп говорил о желании присоединить Канаду и Гренландию. В январе он пообщался с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, которая отказалась продавать остров. Глава Белого дома уверен, что США в конечном итоге «получат своё», и Гренландия станет частью Америки. В то же время в датском МИД пояснили, что американский лидер не сможет заполучить желаемый «трофей».