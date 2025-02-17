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17 февраля, 13:35
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Лавров шуткой про Гренландию ответил журналисту CNN на вопрос об уступках

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пошутил про желание президента США Дональда Трампа присоединить Гренландию в ответ на слова журналиста о необходимых территориальных уступках в решении украинского конфликта. Он задал ироничный вопрос в беседе с корреспондентом CNN.

«Вы про Данию с Гренландией?» — шуточно уточнил дипломат на вопрос об уступках.

Лавров риторически ответил на вопрос об уступке территорий: С русскими людьми?
Лавров риторически ответил на вопрос об уступке территорий: С русскими людьми?

Напомним, ранее Трамп говорил о желании присоединить Канаду и Гренландию. В январе он пообщался с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, которая отказалась продавать остров. Глава Белого дома уверен, что США в конечном итоге «получат своё», и Гренландия станет частью Америки. В то же время в датском МИД пояснили, что американский лидер не сможет заполучить желаемый «трофей».

Николай Рюмин
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