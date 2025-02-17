Лавров шуткой про Гренландию ответил журналисту CNN на вопрос об уступках

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пошутил про желание президента США Дональда Трампа присоединить Гренландию в ответ на слова журналиста о необходимых территориальных уступках в решении украинского конфликта. Он задал ироничный вопрос в беседе с корреспондентом CNN.