На парламентских выборах в Гренландии, состоявшихся во вторник, 11 января, явка избирателей составила 70,9%. Эти данные были опубликованы на сайте valg.gl и основаны на подсчёте голосов всех 72 избирательных участков.

Общее количество жителей острова, имеющих право голоса, достигает 40 369 человек, из которых проголосовало 28 620. 218 обработанных бюллетеней оказались пустыми, а 104 — недействительными. Для сравнения, на выборах 2021 года явка составила 65,9%, а рекордный показатель в 76% был зафиксирован на выборах в Гренландии в 1999 году.

Напомним, что победителем выборов стал лидер партии Demokraatit («Демократы») Йенс-Фредерик Нильсен. Он также пришёл проголосовать в один из избирательных участков, но даже не стал общаться с представителями российских СМИ.

При этом поболтать с другими иностранными журналистами он был вовсе не против.