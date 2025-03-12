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12 марта, 10:46

Явка на парламентских выборах в Гренландии составила 70,9%

На парламентских выборах в Гренландии, состоявшихся во вторник, 11 января, явка избирателей составила 70,9%. Эти данные были опубликованы на сайте valg.gl и основаны на подсчёте голосов всех 72 избирательных участков.

Общее количество жителей острова, имеющих право голоса, достигает 40 369 человек, из которых проголосовало 28 620. 218 обработанных бюллетеней оказались пустыми, а 104 — недействительными. Для сравнения, на выборах 2021 года явка составила 65,9%, а рекордный показатель в 76% был зафиксирован на выборах в Гренландии в 1999 году.

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Напомним, что победителем выборов стал лидер партии Demokraatit («Демократы») Йенс-Фредерик Нильсен. Он также пришёл проголосовать в один из избирательных участков, но даже не стал общаться с представителями российских СМИ.

При этом поболтать с другими иностранными журналистами он был вовсе не против.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / New Afrika

Наталья Афонина
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