«Не продаётся»: Лидер победившей на выборах в Гренландии партии жёстко ответил Трампу

Лидер победившей на парламентских выборах в Гренландии партии Demokraatit («Демократы») Йенс-Фредерик Нильсен заявил в беседе с изданием Politico , что остров «не продаётся». Так он прокомментировал неоднократные заявления президента США Дональда Трампа о возможном приобретении Гренландии. Нильсен назвал притязания американского лидера «угрозами политической независимости» государства.

Парламентские выборы в Гренландии показали высокую явку избирателей, которая достигла 70,9% (проголосовало 28 620 из 40 369 избирателей). На выборах 2021 года явка была ниже — 65,9%, а рекорд был установлен в 1999 году — тогда показатель был равен 76%.