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12 марта, 10:34

«Не продаётся»: Лидер победившей на выборах в Гренландии партии жёстко ответил Трампу

Politico: Лидер победившей в Гренландии партии отверг претензии Трампа на остров

Лидер победившей на парламентских выборах в Гренландии партии Demokraatit («Демократы») Йенс-Фредерик Нильсен заявил в беседе с изданием Politico, что остров «не продаётся». Так он прокомментировал неоднократные заявления президента США Дональда Трампа о возможном приобретении Гренландии. Нильсен назвал притязания американского лидера «угрозами политической независимости» государства.

Парламентские выборы в Гренландии показали высокую явку избирателей, которая достигла 70,9% (проголосовало 28 620 из 40 369 избирателей). На выборах 2021 года явка была ниже — 65,9%, а рекорд был установлен в 1999 году — тогда показатель был равен 76%.

Помимо «Демократов», в парламент прошли представители центристской партии Naleraq («Веха») — 24,5%, социалистической Inuit Ataqatigiit («Народное сообщество») — 21,4%, социал-демократической Siumut («Вперед») — 14,7%, либерально-консервативной Atassut («Солидарность») — 7,3%. Молодая партия Qulleq («Свет»), образовавшаяся в 2023 году, набрала всего 1,1%.

Премьер Гренландии Эгеде отказался общаться с российскими СМИ после выборов
Премьер Гренландии Эгеде отказался общаться с российскими СМИ после выборов

Ранее республиканец не раз заявлял, что США поддержат народ Гренландии, если он сообщит о желании присоединиться к Штатам. Напомним, хозяин Белого дома начал «прицениваться» к Гренландии ещё до начала второго президентского срока. В январе он предпринял попытку обсудить покупку острова с премьером Дании Фредериксен. Но она чаяний американского президента не разделила.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Michal Balada

Ольга Сливченко
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