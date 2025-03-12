«Не продаётся»: Лидер победившей на выборах в Гренландии партии жёстко ответил Трампу
Politico: Лидер победившей в Гренландии партии отверг претензии Трампа на остров
Лидер победившей на парламентских выборах в Гренландии партии Demokraatit («Демократы») Йенс-Фредерик Нильсен заявил в беседе с изданием Politico, что остров «не продаётся». Так он прокомментировал неоднократные заявления президента США Дональда Трампа о возможном приобретении Гренландии. Нильсен назвал притязания американского лидера «угрозами политической независимости» государства.
Парламентские выборы в Гренландии показали высокую явку избирателей, которая достигла 70,9% (проголосовало 28 620 из 40 369 избирателей). На выборах 2021 года явка была ниже — 65,9%, а рекорд был установлен в 1999 году — тогда показатель был равен 76%.
Помимо «Демократов», в парламент прошли представители центристской партии Naleraq («Веха») — 24,5%, социалистической Inuit Ataqatigiit («Народное сообщество») — 21,4%, социал-демократической Siumut («Вперед») — 14,7%, либерально-консервативной Atassut («Солидарность») — 7,3%. Молодая партия Qulleq («Свет»), образовавшаяся в 2023 году, набрала всего 1,1%.
Ранее республиканец не раз заявлял, что США поддержат народ Гренландии, если он сообщит о желании присоединиться к Штатам. Напомним, хозяин Белого дома начал «прицениваться» к Гренландии ещё до начала второго президентского срока. В январе он предпринял попытку обсудить покупку острова с премьером Дании Фредериксен. Но она чаяний американского президента не разделила.
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