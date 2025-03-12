Премьер Гренландии Эгеде отказался общаться с российскими СМИ после выборов
Премьер-министр Гренландии Муте Боуруп Эгеде во время голосования на парламентских выборах. Обложка © ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka
Премьер-министр Гренландии Муте Боуруп Эгеде отказался общаться с представителями российских СМИ, хотя охотно давал комментарии другим журналистам. Об этом пишет РИА «Новости».
Эгеде находился возле избирательного участка в столице Гренландии — Нууке. Он с улыбкой отвечал на вопросы представителей различных международных изданий. Однако, услышав, что перед ним корреспондент РИА «Новости», глава правительства мгновенно изменился в лице, отказался от интервью и вскоре покинул место общения с прессой.
Во вторник в Гренландии проходили парламентские выборы, после которых новый состав депутатов может решить вопрос о проведении референдума о независимости от Дании. Сейчас проходит подсчёт голосов.
Ранее Дональд Трамп заявил, что США поддержат народ Гренландии, если он изъявит желание присоединиться к Штатам. Напомним, республиканец начал присматриваться к Гренландии ещё до начала второго президентского срока. В январе он попытался даже обсудить покупку острова с датским премьером Фредериксен, но ей такая идея совсем не понравилась.