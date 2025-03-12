Премьер Гренландии Эгеде отказался общаться с российскими СМИ после выборов

Премьер-министр Гренландии Муте Боуруп Эгеде отказался общаться с представителями российских СМИ, хотя охотно давал комментарии другим журналистам. Об этом пишет РИА «Новости».

Эгеде находился возле избирательного участка в столице Гренландии — Нууке. Он с улыбкой отвечал на вопросы представителей различных международных изданий. Однако, услышав, что перед ним корреспондент РИА «Новости», глава правительства мгновенно изменился в лице, отказался от интервью и вскоре покинул место общения с прессой.