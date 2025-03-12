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12 марта, 04:14

Премьер Гренландии Эгеде отказался общаться с российскими СМИ после выборов

Премьер-министр Гренландии Муте Боуруп Эгеде во время голосования на парламентских выборах. Обложка © ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka

Премьер-министр Гренландии Муте Боуруп Эгеде во время голосования на парламентских выборах. Обложка © ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka

Премьер-министр Гренландии Муте Боуруп Эгеде отказался общаться с представителями российских СМИ, хотя охотно давал комментарии другим журналистам. Об этом пишет РИА «Новости».

Эгеде находился возле избирательного участка в столице Гренландии — Нууке. Он с улыбкой отвечал на вопросы представителей различных международных изданий. Однако, услышав, что перед ним корреспондент РИА «Новости», глава правительства мгновенно изменился в лице, отказался от интервью и вскоре покинул место общения с прессой.

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Во вторник в Гренландии проходили парламентские выборы, после которых новый состав депутатов может решить вопрос о проведении референдума о независимости от Дании. Сейчас проходит подсчёт голосов.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США поддержат народ Гренландии, если он изъявит желание присоединиться к Штатам. Напомним, республиканец начал присматриваться к Гренландии ещё до начала второго президентского срока. В январе он попытался даже обсудить покупку острова с датским премьером Фредериксен, но ей такая идея совсем не понравилась.

Артём Гапоненко
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