Захарова призвала Данию защищать Гренландию вместо отправки войск на Украину

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление властей Дании о готовности отправить военный контингент на Украину для поддержки миротворческой миссии. В Telegram-канале Захарова посоветовала Дании сосредоточиться на защите Гренландии.

«Дико извиняюсь: а Гренландию кто будет охранять? Наверное, понаехавшие в Данию беженцы с Украины?» — иронично спросила дипломат.