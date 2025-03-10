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Регион
10 марта, 19:48

В Дании заявили о готовности отправить войска на Украину

МИД Дании: Копенгаген готов отправить военных на Украину в случае необходимости

Копенгаген готов отправить своих миротворцев в Украину в случае необходимости, однако в настоящее время конкретные планы отсутствуют. Об этом сообщили министр иностранных дел Дании Ларс Расмуссен и министр обороны Троэльс Поульсон.

«Важно, чтобы мы в Европе посылали правильные сигналы и Путину, и Вашингтону. Именно это мы и делаем сегодня, заявляя: если дойдёт до того, что для достижения соглашения о прекращении огня или мира потребуется европейское присутствие, то Дания в принципе к этому готова», — отметил Расмуссен, передаёт датская телерадиокомпания DR.

Министр обороны Дании отметил, что на данный момент нет чётких планов, и всё будет зависеть от дальнейшего развития ситуации на Украине.

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А ранее президент Франции Эмманюэль заговорил об отправке войск на Украину и распространении «ядерного зонтика» на все страны ЕС. В Госдуме считают, что это порыв перед «политической смертью» француза. В Париже недовольны таким решением главы. Люди выходят на улицы с протестами, потому что не хотят умирать за Незалежную.

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Shutterstock / FOTODOM / Vanucci

Александра Мышляева
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