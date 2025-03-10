В Дании заявили о готовности отправить войска на Украину

Копенгаген готов отправить своих миротворцев в Украину в случае необходимости, однако в настоящее время конкретные планы отсутствуют. Об этом сообщили министр иностранных дел Дании Ларс Расмуссен и министр обороны Троэльс Поульсон.

«Важно, чтобы мы в Европе посылали правильные сигналы и Путину, и Вашингтону. Именно это мы и делаем сегодня, заявляя: если дойдёт до того, что для достижения соглашения о прекращении огня или мира потребуется европейское присутствие, то Дания в принципе к этому готова», — отметил Расмуссен, передаёт датская телерадиокомпания DR.