Стало известно, какое название может получить Гренландия в случае присоединения к США
NYP: Трампу предложили переименовать Гренландию в Ред-Уайт-энд-Блюленд
После приобретения президентом США Дональдом Трампом Гренландии страну могу переименовать. Конгрессмен-республиканец Бадди Картер выдвинул законопроект, который предлагает назвать Гренландию цветам американского флага — Ред-Уайт-энд-Блюленд, сообщает газета New York Post.
«Америка вернулась и скоро станет больше, чем когда-либо, с присоединением Red-White-and-Blueland», — заявил Картер.
Законопроект, предложенный 10 февраля, предлагает дать президенту США право начать переговоры о покупке или иным образом приобретении Гренландии. Один из конгрессменов подчеркнул, что Штаты с радостью примут островитян в «самую свободную нацию, которая когда-либо существовала». Команда министра внутренних дел США должна обновить все официальные документы в соответствии с новым названием страны в течение шести месяцев.
Напомним, что ещё до своего вступления в должность Трамп говорил о намерении присоединить Канаду и Гренландию. В январе он пообщался с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, который отказался продавать остров. Трамп уверен, что США в итоге «получат своё», и Гренландия станет частью США. В то же время в МИД Дании заявили, что американский президент не сможет заполучить желаемый «трофей».
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