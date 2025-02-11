«Америка вернулась и скоро станет больше, чем когда-либо, с присоединением Red-White-and-Blueland», — заявил Картер.

Законопроект, предложенный 10 февраля, предлагает дать президенту США право начать переговоры о покупке или иным образом приобретении Гренландии. Один из конгрессменов подчеркнул, что Штаты с радостью примут островитян в «самую свободную нацию, которая когда-либо существовала». Команда министра внутренних дел США должна обновить все официальные документы в соответствии с новым названием страны в течение шести месяцев.