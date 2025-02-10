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Регион
10 февраля, 10:07

В Дании предложили купить Калифорнию у США за триллион долларов

В Дании предложили выкупить Калифорнию у США взамен продажи Гренландии

Датская группа Denmarkification выдвинула идею о покупке американского штата Калифорния в ответ на намерение президента США Дональда Трампа присоединить к стране Гренландию. Предложение опубликовано на сайте компании.

Один из инициаторов этой кампании Ксавье Дютуа, заявил, что стоимость Калифорнии составит около 1 триллиона долларов, а также «пожизненный запас датской выпечки», который должен оплатить Голливуд. По его мнению, представителям компании по производству конструкторов Lego стоит заняться переговорами по этому вопросу, так как «их опыт общения с детьми, которые расстраиваются из-за нехватки деталей, делает их специалистами в области ведения подобного рода диалога».

Для финансирования покупки Калифорнии предложен метод краудфандинга. На сайте Denmarkification указано, что достаточно собрать по 200 тысяч крон (2 692 285 рублей) с каждого датчанина. Хотя информации о собранных средствах пока нет, сообщается, что петиция о присоединении штата к Дании уже получила более 198 тыс. подписей. Авторы инициативы считают, что Трамп может согласиться на продажу Калифорнии, так как он неоднократно высказывался о штате как о наименее удачном для страны.

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Напомним, что ещё до своего вступления в должность Трамп говорил о намерении присоединить Канаду и Гренландию. В январе он пообщался с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, который отказался продавать остров. Трамп уверен, что США в конечном итоге «получат своё», и Гренландия станет частью Америки. В то же время в датском МИД заявили, что американский президент не сможет заполучить желаемый «трофей».

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Shutterstock / FOTODOM / Vanucci

Александра Мышляева
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