В Дании предложили купить Калифорнию у США за триллион долларов

Один из инициаторов этой кампании Ксавье Дютуа, заявил, что стоимость Калифорнии составит около 1 триллиона долларов, а также «пожизненный запас датской выпечки», который должен оплатить Голливуд. По его мнению, представителям компании по производству конструкторов Lego стоит заняться переговорами по этому вопросу, так как «их опыт общения с детьми, которые расстраиваются из-за нехватки деталей, делает их специалистами в области ведения подобного рода диалога».

Для финансирования покупки Калифорнии предложен метод краудфандинга. На сайте Denmarkification указано, что достаточно собрать по 200 тысяч крон (2 692 285 рублей) с каждого датчанина. Хотя информации о собранных средствах пока нет, сообщается, что петиция о присоединении штата к Дании уже получила более 198 тыс. подписей. Авторы инициативы считают, что Трамп может согласиться на продажу Калифорнии, так как он неоднократно высказывался о штате как о наименее удачном для страны.