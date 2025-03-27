«Серьёзные планы»: Путин оценил идею Трампа присоединить Гренландию к США
Путин сообщил, что Трамп серьёзно намерен присоединить Гренландию к США
Президент России Владимир Путин прокомментировал идею американского коллеги Дональда Трамп о присоединении Гренландии к США. Глава государства отметил, что речь идёт о серьёзных планах.
«Речь идёт о серьёзных планах с американской стороны в отношении Гренландии. Эти планы имеют давние, как я только что показал, исторические корни», – сказал Путин в ходе выступления на Международном арктическом форуме.
Президент отметил, что это не просто «экстравагантные разговоры» новой американской администрации. По его словам, подобные планы у Соединённых Штатов появились ещё в 1860 годы. Однако тогда идея не получила поддержку со стороны Конгресса.
Напомним, что ранее хозяин Белого дома пообещал «так или иначе» присоединить Гренландию к Штатам. Он заявил, что Вашингтон получит желаемое при любом раскладе. Страна представляет для Америки стратегическую важность, поэтому США готовы вкладывать деньги в её развитие. Трамп также допустил возможность силового присоединения Гренландии.
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