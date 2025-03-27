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Регион
27 марта, 17:44

«Серьёзные планы»: Путин оценил идею Трампа присоединить Гренландию к США

Путин сообщил, что Трамп серьёзно намерен присоединить Гренландию к США

Президент России Владимир Путин прокомментировал идею американского коллеги Дональда Трамп о присоединении Гренландии к США. Глава государства отметил, что речь идёт о серьёзных планах.

«Речь идёт о серьёзных планах с американской стороны в отношении Гренландии. Эти планы имеют давние, как я только что показал, исторические корни», – сказал Путин в ходе выступления на Международном арктическом форуме.

Президент отметил, что это не просто «экстравагантные разговоры» новой американской администрации. По его словам, подобные планы у Соединённых Штатов появились ещё в 1860 годы. Однако тогда идея не получила поддержку со стороны Конгресса.

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Напомним, что ранее хозяин Белого дома пообещал «так или иначе» присоединить Гренландию к Штатам. Он заявил, что Вашингтон получит желаемое при любом раскладе. Страна представляет для Америки стратегическую важность, поэтому США готовы вкладывать деньги в её развитие. Трамп также допустил возможность силового присоединения Гренландии.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jonas Tufvesson

Алена Пенчугина
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