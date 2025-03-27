«Серьёзные планы»: Путин оценил идею Трампа присоединить Гренландию к США

Президент России Владимир Путин прокомментировал идею американского коллеги Дональда Трамп о присоединении Гренландии к США. Глава государства отметил, что речь идёт о серьёзных планах.

«Речь идёт о серьёзных планах с американской стороны в отношении Гренландии. Эти планы имеют давние, как я только что показал, исторические корни», – сказал Путин в ходе выступления на Международном арктическом форуме.

Президент отметил, что это не просто «экстравагантные разговоры» новой американской администрации. По его словам, подобные планы у Соединённых Штатов появились ещё в 1860 годы. Однако тогда идея не получила поддержку со стороны Конгресса.