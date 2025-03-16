«Yankee go home!»: Население Гренландии вышло на протесты из-за угроз Трампа

В Гренландии сотни протестующих собрались на улице, чтобы Соединённые Штаты и их президент Дональд Трамп отказались от идеи аннексии острова. Фотографии с протестов выкладывают в соцсетях.

Причудливые флаги в руках людей на фото — это как раз национальный гренландский стяг. Также на протестах полно баннеров и плакатов, на которых написано «Уважайте суверенитет Гренландии», «Мы не продаёмся» и «Заставьте Америку уйти».

Толпа с флагами Гренландии. Обложка © X / Leandro Romao

Протестующие вместе с лидером победившей на выборах в парламент партии «Демократические рубежи» Йенсом-Фредериком Нильсеном и уходящим премьером Муте Боурупом Эгеде пошли к американскому консульству на окраине столицы.

«Мы хотим быть самими собой, и наша автономия и свобода никогда не будут выноситься на обсуждение», — заявил Нильсен.