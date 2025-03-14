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14 марта, 14:01

Унизительное гостеприимство: Главу Госдепа США встретили в Канаде огрызком красной дорожки

Госсекретаря США Рубио встретили в Канаде красной дорожкой, ведущей в лужу

Марко Рубио в Канаде. Обложка © X / CarlosP95095856

Марко Рубио в Канаде. Обложка © X / CarlosP95095856

Красная ковровая дорожка, приготовленная для главы Госдепа США Марко Рубио в Канаде, оказалась неожиданным образом «гостеприимной». Как видно на фотографиях с места, она вела «уважаемого гостя» прямо в лужу.

Пользователи соцсетей обратили внимание на слишком короткую красную дорожку у трапа самолёта, что по дипломатическим правилам может быть воспринято как унижение. Сегодня, 14 марта, Рубио прилетел на двухдневные переговоры с ведущими дипломатами Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии и Японии, которые возмущены политикой нового президента США Дональда Трампа.

«Америка – не Канада»: Оттава резко ответила на предложение стать «51-ым штатом»
«Америка – не Канада»: Оттава резко ответила на предложение стать «51-ым штатом»

Напомним, что Канада и США оказались в состоянии конфликта после того, как американский лидер пообещал повысить торговые пошлины для канадских товаров и, несмотря на протесты и уговоры Оттавы, увеличил их в марте до 25%. В свою очередь, Канада приняла ответные меры и тоже объявила о повышении тарифов для американских товаров. Более того, республиканец высказал мнение, что для Канады было бы выгодно стать 51-м штатом, что ещё больше возмутило канадцев.

Дарья Нарыкова
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