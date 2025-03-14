Унизительное гостеприимство: Главу Госдепа США встретили в Канаде огрызком красной дорожки

Пользователи соцсетей обратили внимание на слишком короткую красную дорожку у трапа самолёта, что по дипломатическим правилам может быть воспринято как унижение. Сегодня, 14 марта, Рубио прилетел на двухдневные переговоры с ведущими дипломатами Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии и Японии, которые возмущены политикой нового президента США Дональда Трампа.

Напомним, что Канада и США оказались в состоянии конфликта после того, как американский лидер пообещал повысить торговые пошлины для канадских товаров и, несмотря на протесты и уговоры Оттавы, увеличил их в марте до 25%. В свою очередь, Канада приняла ответные меры и тоже объявила о повышении тарифов для американских товаров. Более того, республиканец высказал мнение, что для Канады было бы выгодно стать 51-м штатом, что ещё больше возмутило канадцев.