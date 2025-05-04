День Победы
Взрыв авто в Балашихе
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 мая, 19:33

«У него мало времени»: Американист объяснила политику Трампа по решению конфликта на Украине

Политолог Журавлёва: У Трампа мало времени для решения конфликта на Украине

Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru

Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru

У США сегодня нет чёткой позиции, как именно должен завершиться конфликт на Украине, потому что всё зависит от личных установок президента Дональда Трампа, который, тем не менее, стремится к быстрому результату. Об этом заявила заместитель директора по научной работе, руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлёва.

«У него мало времени: через полтора года стартует новая кампания в Конгресс, и если экономика ослабнет, республиканцы могут потерять большинство хотя бы в одной из палат. Это осложнит реализацию его стратегии», — подчеркнула собеседница РИА «ФедералПресс».

Дональд Трамп показал своё изображение в образе папы римского
Дональд Трамп показал своё изображение в образе папы римского

Поэтому для Трампа важно продемонстрировать политическую победу именно сейчас, чтобы укрепить свои позиции внутри США и консолидировать электорат, уверена политолог. По её словам, внешнеполитический успех позволит лидеру республиканцев добиться быстрого эффекта. Однако у него нет чёткой формулы завершения конфликта на Украине.

Эксперт полагает, что политика Трампа размыта, чтобы можно было интерпретировать любой удобный момент как успех. Конечно, в идеале американский лидер хотел бы представить подписанный договор между Россией и Украиной. Однако если это не удастся, он готов ограничиться символическим результатом, заключила учёный.

Трамп озвучил один из важнейших факторов успеха
Трамп озвучил один из важнейших факторов успеха

Ранее политолог подвёл итоги первых 100 дней правления Трампа. По его словам, политик пытается перезагрузить США, но пока безрезультатно. В МИД России тоже подвели итог началу президентства Трампа, назвав его главное достижение. В свою очередь сенатор Пушков назвал главный страх главы Штатов по Украине.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar