«У него мало времени»: Американист объяснила политику Трампа по решению конфликта на Украине

У США сегодня нет чёткой позиции, как именно должен завершиться конфликт на Украине, потому что всё зависит от личных установок президента Дональда Трампа, который, тем не менее, стремится к быстрому результату. Об этом заявила заместитель директора по научной работе, руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлёва.

«У него мало времени: через полтора года стартует новая кампания в Конгресс, и если экономика ослабнет, республиканцы могут потерять большинство хотя бы в одной из палат. Это осложнит реализацию его стратегии», — подчеркнула собеседница РИА «ФедералПресс».

Поэтому для Трампа важно продемонстрировать политическую победу именно сейчас, чтобы укрепить свои позиции внутри США и консолидировать электорат, уверена политолог. По её словам, внешнеполитический успех позволит лидеру республиканцев добиться быстрого эффекта. Однако у него нет чёткой формулы завершения конфликта на Украине.