В МИД России подвели итог началу президентства Трампа, назвав его главное достижение
Мирошник: Главное достижение Трампа сейчас – стремление к диалогу по Украине
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Когда Дональд Трамп вновь занял пост президента США, ветер подул в другую сторону в вопросах разрешения украинского конфликта. Настроения кардинально поменялись, сообщил «Газете.ru» посол по особым поручениям МИД России по преступлениям Киева Родион Мирошник.
«Американская сторона, по крайней мере на словах, демонстрирует желание перейти к диалогу с Россией», — отметил посол.
В свою очередь, европейские политики предпочитают парировать любые мирные инициативы главы Белого дома, а киевский режим стал ещё более радикальным. Однако общая «политическая палитра» всё же обзавелась новыми цветами.
Самым главным достижением Трампа и его команды в первые 100 дней нахождения у руля страны является именно их стремление к диалогу и поиск путей для урегулирования конфликта.
После прихода к власти Трамп решил перелопатить многое в устройстве США. Американский президент установил рекорд, подписав 140 законов за первые 100 дней своего президентского срока. А вот громкие предвыборные общения относительно украинского конфликта, к сожалению, не оправдались.