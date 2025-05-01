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1 мая, 08:23

В МИД России подвели итог началу президентства Трампа, назвав его главное достижение

Мирошник: Главное достижение Трампа сейчас – стремление к диалогу по Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul

Когда Дональд Трамп вновь занял пост президента США, ветер подул в другую сторону в вопросах разрешения украинского конфликта. Настроения кардинально поменялись, сообщил «Газете.ru» посол по особым поручениям МИД России по преступлениям Киева Родион Мирошник.

«Американская сторона, по крайней мере на словах, демонстрирует желание перейти к диалогу с Россией», — отметил посол.

В свою очередь, европейские политики предпочитают парировать любые мирные инициативы главы Белого дома, а киевский режим стал ещё более радикальным. Однако общая «политическая палитра» всё же обзавелась новыми цветами.

Самым главным достижением Трампа и его команды в первые 100 дней нахождения у руля страны является именно их стремление к диалогу и поиск путей для урегулирования конфликта.

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После прихода к власти Трамп решил перелопатить многое в устройстве США. Американский президент установил рекорд, подписав 140 законов за первые 100 дней своего президентского срока. А вот громкие предвыборные общения относительно украинского конфликта, к сожалению, не оправдались.

Владимир Озеров
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